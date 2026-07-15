Временное распоряжение БАГАЦа приостановило закон о замораживании арестов дезертиров

Судья верховного суда Офер Гросскопф вынес временное судебное распоряжение, приостанавливающее вступление в силу закона о замораживании судебного преследования ультрарелигиозных дезертиров до принятия дальнейшего решения по делу.

Рассмотрение петиций против нового закона состоится в кратчайшие сроки, их будет рассматривать расширенный состав БАГАЦа, который назначит председатель Верховного суда Ицхак Амит. Ответчики должны представить письменные объяснения, почему закон не должен быть отменен.

"Учитывая многолетнюю судебную практику Верховного суда по вопросу призыва учащихся йешив, значение замораживания процедур ареста, расследования и правоприменения лишь в отношении отдельных групп населения, а также серьезные доводы, изложенные заявителями в различных петициях против действительности закона, настоящим издается условный судебный приказ, обязывающий ответчиков объяснить, почему закон не должен быть отменен", – сказано во временном постановлении.

Напомним, закон был утвержден Кнессетом во втором и третьем чтениях во вторник вечером.

Ранее юридический советник Кнессета Сагит Афик и начальник генштаба Эяль Замир резко критиковали этот законопроект, каждый, в свою очередь, утверждал, что речь идет о законопроекте, закрепляющем неравноправие, и наносящем ущерб ЦАХАЛу.

Сразу после голосования заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель объявила о выходе из правительства.

Со своей стороны ультраортодоксальные партии заявляли, что не поддержат ни один законопроект коалиции до тех пор, пока этот законопроект не будет утвержден.

Согласно тексту законопроекта, до 30 ноября не будут предприниматься какие-либо уголовные меры в отношении ультраортодоксов, уклоняющихся от службы. В предвыборный период действие административных распоряжений продлевается до завершения первых трех месяцев работы нового правительства. Это означает, что на практике аресты уклонистов заморожены не менее чем на полгода.