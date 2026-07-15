Разрешены к публикации имена двух подозреваемых по делу об убийстве Бениягу Рази

Разрешены к публикации имена двух женщин, подозреваемых в причастности к убийству 19-летнего Бениягу Рази: 19-летней Шилат Хута и 50-летней Линор Сассон.

Рази, житель Гиват-Зеэва, был убит во время конфликта в арендованной квартире в иерусалимском районе Нахлаот. После происшествия полиция задержала шесть подозреваемых.

По сообщениям израильских СМИ, следствие проверяет роль бывшей подруги погибшего и других участников событий, предшествовавших нападению. На данном этапе Хута и Сассон считаются подозреваемыми. Обвинительные заключения против них пока не предъявлены.

Расследование продолжается.

Ранее сайт N12/"Мако" со ссылкой на данные полицейского расследования сообщал, что убийство 19-летнего Бениягу Рази, предположительно, транслировалось в прямом эфире для его бывшей девушки и ее подруги. По версии полиции, бывшая девушка Рази позвонила своему брату, после чего тот приехал к квартире вместе с приятелями. Следователи подозревают, что они напали на Бениягу и нанесли ему многочисленные ножевые ранения. Находившийся с ним друг также был ранен. Экс-девушка Рази и ее подруга, как полагает следствие, находились за пределами квартиры, и наблюдали за линчем в прямом эфире, а затем помогли подозреваемым скрыться.

"Мако" пишет, что около года назад Бениягу Рази обращался в полицию с жалобой на преследование со стороны бывшей девушки и сообщал об угрозах убийством со стороны нескольких мужчин.

Мать убитого юноши рассказала N12, что он снял квартиру в районе Нахлаот в Иерусалиме через сервис Airbnb, чтобы провести там выходные.