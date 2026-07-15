x
15 июля 2026
|
последняя новость: 11:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июля 2026
|
15 июля 2026
|
последняя новость: 11:31
15 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрешены к публикации имена двух подозреваемых по делу об убийстве Бениягу Рази

время публикации: 15 июля 2026 г., 11:04 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 11:04
Разрешены к публикации имена двух подозреваемых по делу об убийстве Бениягу Рази
Пресс-служба полиции Израиля

Разрешены к публикации имена двух женщин, подозреваемых в причастности к убийству 19-летнего Бениягу Рази: 19-летней Шилат Хута и 50-летней Линор Сассон.

Рази, житель Гиват-Зеэва, был убит во время конфликта в арендованной квартире в иерусалимском районе Нахлаот. После происшествия полиция задержала шесть подозреваемых.

По сообщениям израильских СМИ, следствие проверяет роль бывшей подруги погибшего и других участников событий, предшествовавших нападению. На данном этапе Хута и Сассон считаются подозреваемыми. Обвинительные заключения против них пока не предъявлены.

Расследование продолжается.

Ранее сайт N12/"Мако" со ссылкой на данные полицейского расследования сообщал, что убийство 19-летнего Бениягу Рази, предположительно, транслировалось в прямом эфире для его бывшей девушки и ее подруги. По версии полиции, бывшая девушка Рази позвонила своему брату, после чего тот приехал к квартире вместе с приятелями. Следователи подозревают, что они напали на Бениягу и нанесли ему многочисленные ножевые ранения. Находившийся с ним друг также был ранен. Экс-девушка Рази и ее подруга, как полагает следствие, находились за пределами квартиры, и наблюдали за линчем в прямом эфире, а затем помогли подозреваемым скрыться.

"Мако" пишет, что около года назад Бениягу Рази обращался в полицию с жалобой на преследование со стороны бывшей девушки и сообщал об угрозах убийством со стороны нескольких мужчин.

Мать убитого юноши рассказала N12, что он снял квартиру в районе Нахлаот в Иерусалиме через сервис Airbnb, чтобы провести там выходные.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июля 2026

Убийство в квартире Airbnb в Иерусалиме транслировалось в прямом эфире. Подробности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июля 2026

Задержаны шесть подозреваемых в причастности к убийству юноши в Иерусалиме