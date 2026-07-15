Вынесен приговор бывшему гендиректору компании кибербезопасности, осужденному за педофилию

Окружной суд в Лоде приговорил Итая Леви из Модиина к десяти годам тюремного заключения после того, как он на основании собственного признания был признан виновным в совершении сексуализированного насилия и нарушении приватности в отношении несовершеннолетних в возрасте от четырех до 12 лет. Суд обязал его выплатить пострадавшим максимальную предусмотренную законом компенсацию в размере 258 тысяч шекелей.

Представительница прокуратуры отметила, что соображением прокуратуры при принятии решения о соглашении было стремление избавить семерых несовершеннолетних и их семьи от необходимости давать показания в суде и заново переживать перенесенную травму.

Согласно фактам исправленного обвинительного заключения, поданного прокуратурой Центрального округа, на протяжении примерно полутора лет Итай Леви многократно снимал видеоролики и фотографии детей в возрасте 4-12 лет, когда те были обнажены или частично обнажены, без их ведома. Леви переносил снятые материалы на свой мобильный телефон, затем просматривал их, мастурбируя, после чего удалял.

В двух случаях приспускал нижнее белье несовершеннолетнего и совершал действия сексуального характера; ещё в двух случаях совершил оральный половой акт с двумя детьми, придумывая для них различные предлоги.

Вместе с тем суд разъяснил, что "весомые соображения оправдывали принятие соглашения о согласованном наказании, выработанного сторонами, в том числе: признание обвиняемым фактов исправленного обвинительного заключения без необходимости заслушивания доказательств, с экономией времени свидетелей обвинения, в первую очередь членов семей пострадавших от преступлений; отсутствие у обвиняемого прежних судимостей; тот факт, что обвиняемый еще до заседания о назначении наказания внес на депозит максимальную компенсацию пострадавшим в размере 258 тысяч шекелей; а также тот факт, что соглашение заключено с ведома всех родителей пострадавших и с их согласия".