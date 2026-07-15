12 штатов США пытаются через суд заблокировать слияние Paramount и Warner Bros

Коалиция из 12 американских штатов подала иск с требованием заблокировать сделку по слиянию Paramount и Warner Bros. стоимостью 111 миллиардов долларов. Истцы утверждают, что объединение двух голливудских студий приведет к монополизации на рынке кинопроката и кабельного телевидения.

Иск был подан 13 июля в федеральный суд. Его возглавил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта. По мнению истцов, после завершения сделки объединенная компания будет контролировать около 30% рынка так называемых "ожидаемых кассовых блокбастеров", что может существенно ослабить конкуренцию.

Основной юридический аргумент истцов основан на судебном прецеденте 1986 года, когда Апелляционный суд Девятого округа США признал, что блокбастеры представляют собой отдельный сегмент рынка. Тогда суд отметил, что зрители не станут массово переключаться с такого фильма, как "Инопланетянин" Стивена Спилберга, на авторское кино вроде "Моего ужина с Андре" Луи Маля, даже если билеты на кассовый хит подорожают.

Юристы штатов считают, что этот принцип остается актуальным и сегодня. "Такие фильмы, как "Одиссея" или "Человек-паук", – это совершенно иной продукт, чем артхаусное кино", – заявил партнер юридической фирмы Kesselman Brantly Stockinger Абьель Гарсия.

В Paramount называют иск "в корне ошибочным" и намерены оспаривать его в суде. Адвокат компании Джеффри Кесслер утверждает, что сделка усилит конкуренцию на медиарынке и позволит выпускать больше фильмов и сериалов, чем обе студии производят по отдельности.

Особенность нынешнего процесса заключается в том, что Министерство юстиции США уже одобрило сделку. Однако власти отдельных штатов решили самостоятельно добиваться ее блокировки. Генеральный прокурор Орегона Дэн Рейфилд заявил, что у штатов возникли сомнения в независимости решений федеральных властей.

По оценкам экспертов, судебное разбирательство может обойтись штатам примерно в 20 миллионов долларов. Калифорния уже увеличила бюджет своего антимонопольного подразделения, выделив дополнительно 14 миллионов долларов на ведение подобных процессов.

Слияние Paramount и Warner Bros. считается одной из крупнейших сделок в истории Голливуда. Новую компанию планирует возглавить Дэвид Эллисон, сын миллиардера Ларри Эллисона, который финансирует сделку.

Голливудские профсоюзы также выражают обеспокоенность последствиями объединения. Они требуют юридически закрепленных гарантий сохранения рабочих мест и объемов кинопроизводства, отмечая, что одних обещаний руководства компаний недостаточно.