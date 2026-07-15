Кабинет министров Израиля одобрил создание нового еврейского поселения в северной Самарии

14 июля военно-политический кабинет министров Израиля утвердил создание нового еврейского поселения в северной Самарии, которое расположится к востоку от Са-Нур. Новое поселение рассчитано на сотни единиц жилья. Оно войдет в состав регионального совета Шомрон и станет 19-м по счету новым населенным пунктом, создаваемым в этом районе.

Решение кабинета министров стало результатом работы команды регионального совета Шомрон и поселенческого движения "Амана". Ключевую роль в продвижении и утверждении этого шага на правительственном уровне сыграли министр финансов и министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич, а также министр обороны Исраэль Кац.

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган особо подчеркнул символичность и стратегическое значение этого шага: "Те, кто не хотел видеть один Са-Нур, получат два. Вместо плана размежевания мы вместе реализуем "Программу возрождения". Восточный Са-Нур будет твердо стоять на стратегическом шоссе 60, на месте, где раньше располагалась тренировочная база десантников".