Подписано соглашение, в рамках которого в Самарии будет построено 12 тысяч единиц жилья

Региональный совет Шомрон стал первым в Израиле региональным советом, подписавшим генеральное соглашение о развитии ("эскем гаг").

В рамках соглашения, разработанного совместными усилиями регионального совета Шомрон, правительства Израиля и Земельного управления, в ряде населенных пунктов Самарии будет построено около 12000 новых единиц жилья. Помимо этого, запланировано возведение тысяч квадратных метров площадей под коммерческие объекты, офисы и промышленные предприятия.

Как сообщает пресс-служба регионального совета Шомрон, общий объем инвестиций в инфраструктуру превысит 8 миллиардов шекелей. Из них около 1.5 миллиарда шекелей будет направлено на развитие магистральной (общерегиональной) инфраструктуры, а порядка 7 миллиардов – на локальные коммуникации, общественные институты и проекты, нацеленные на модернизацию уже существующих кварталов параллельно с возведением новых. Соглашение предусматривает строительство и масштабную реконструкцию дорог, перекрестков и развязок, внедрение передовых дренажных систем, а также благоустройство парков и общественных пространств.

Соглашение было подписано в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министров Хаима Каца и Бецалеля Смотрича, главы Земельного управления Йегуды Элияху и главы совета Шомрон Йоси Дагана.