Арестованы подозреваемые в причастности к стрельбе и метанию гранат в центре Израиля

Мировой суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей четырех подозреваемых в причастности к стрельбе и метанию гранат в коммерческие заведения района Гуш-Дан.

Судя по имеющимся данным, подозреваемых задержали 14 июля. Их арест продлен до 19 июля.

Вероятно, речь идет о событиях, связанных с нападениями на сеть Japanika.