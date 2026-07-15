Арестованы подозреваемые в причастности к стрельбе и метанию гранат в центре Израиля
время публикации: 15 июля 2026 г., 11:35 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 11:39
Мировой суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей четырех подозреваемых в причастности к стрельбе и метанию гранат в коммерческие заведения района Гуш-Дан.
Судя по имеющимся данным, подозреваемых задержали 14 июля. Их арест продлен до 19 июля.
Вероятно, речь идет о событиях, связанных с нападениями на сеть Japanika.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2026