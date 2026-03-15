Расширенный состав БАГАЦа рассмотрит иск против правительства: неуважение к решению суда

Верховный суд рассмотрит иск "Движения за качество власти" против правительства в связи с невыполнением решения БАГАЦа о призыве ультраортодоксов. Решать этот вопрос будут пятеро судей – Ноам Сольберг, Дафна Барак-Эрез, Давид Минц, Яэль Вильнер и Офер Гросскопф.

Ранее юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила в БАГАЦ свой ответ по поводу призыва "харедим" и санкций в отношении уклонистов. Она указывает, что правительство так и не разработало программу экономических санкций в отношении уклонистов, несмотря на то, что эти санкции признаны эффективными.

В числе таких мер, которые можно ввести без принятия соответствующего закона (на уровне подзаконных актов) – лишение скидок на муниципальный налог ("арнону"), лишение субсидий на продленки для детей, лишение льгот на общественный транспорт, лишение помощи на съем жилья в министерстве строительства, запрет на участие в программах "Дира ба-Анаха", отмена льготной ипотеки.

Баарав-Миара указала, что БАГАЦ обязал правительство выработать политику "экономического принуждения" в течение 45 дней, до 4 января 2026 года, однако спустя три месяца после соответствующего указания БАГАЦа никакого прогресса нет. Относительным "прогрессом" можно назвать создание специальной министерской комиссии, однако министерства не представили свои профессиональные позиции по вопросу, и комиссия министров также не вынесла рекомендаций.