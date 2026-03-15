СМИ: Бравермана рекомендовано отстранить на полгода от должностей в госслужбе

время публикации: 15 марта 2026 г., 13:43 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 13:43
СМИ: Бравермана рекомендовано отстранить на полгода от должностей в госслужбе
Tal Gal/Flash90

Дисциплинарный отдел Управления государственной службы рекомендовал отстранить Цахи Бравермана на полгода от всех должностей госслужбы.

Об этом сообщает "Решет".

Напомним, что ранее судья окружного суда в Лоде Амит Михлес постановил в своем вердикте, что необходимо получить свидетельские показания премьер-министра Биньямина Нетаниягу по этому делу.

Браверман подозревается в том, что проинформировал Эли Фельдштейна, бывшего пресс-секретаря премьер-министра Биньямина Нетаниягу о ведущемся против него расследовании по делу о незаконной публикации секретного документа в издании Bild и предложил "погасить" дело.

