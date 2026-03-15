15 марта 2026
последняя новость: 21:19
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 21:19
15 марта 2026
Израиль

"Кан": правительство утвердит призыв почти полумиллиона резервистов

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 15 марта 2026 г., 20:29 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 20:49
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ближайшее время правительство рассмотрит просьбу о призыве 450 тысяч военнослужащих резервистов, предположительно для военной операции на территории Ливана.

Об этом сообщила корпорация "Кан". Согласно опубликованной информации, речь не идет о единовременном призыве такого большого числа военнослужащих. Правительство намерено запросить разрешение комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне издать максимум 450 тысяч повесток, в то время, как на практике будут призваны гораздо меньше.

На сегодняшний день, максимальное число разосланных повесток составляет 280 тысяч.

По мнению специалистов, беспрецедентное число повесток означает серьезность намерений ЦАХАЛа в подготовке к операции в Ливане.

