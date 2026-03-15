"Кан": правительство утвердит призыв почти полумиллиона резервистов

В ближайшее время правительство рассмотрит просьбу о призыве 450 тысяч военнослужащих резервистов, предположительно для военной операции на территории Ливана.

Об этом сообщила корпорация "Кан". Согласно опубликованной информации, речь не идет о единовременном призыве такого большого числа военнослужащих. Правительство намерено запросить разрешение комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне издать максимум 450 тысяч повесток, в то время, как на практике будут призваны гораздо меньше.

На сегодняшний день, максимальное число разосланных повесток составляет 280 тысяч.

По мнению специалистов, беспрецедентное число повесток означает серьезность намерений ЦАХАЛа в подготовке к операции в Ливане.