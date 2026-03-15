Правительство передаст президенту Герцогу рекомендацию помиловать Нетаниягу

Правительство представит юридическому советнику президентской канцелярии рекомендацию правительства предоставить помилование премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Ожидается, что рекомендация будет подана в середине недели, после чего юридический советник канцелярии передаст ее на изучение президенту Герцогу. Окончательное решение будет принято в ближайшие недели.