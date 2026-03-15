ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в Ливане палестинского террориста, связанного с иранской разведкой

В ходе совместной операции армии и Службы общей безопасности (ШАБАК) в Ливане был ликвидирован Мухаммад Маджид Абд аль-Салам Тауфик Зидан – палестинский террорист, работавший на иранскую разведку и занимавшийся подготовкой терактов на территории Израиля.

Операция проводилась в пятницу, 13 марта.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что Иран продолжает вербовать и направлять палестинских боевиков в Ливане для организации атак против израильских граждан и военных, в том числе в рамках продолжающейся операции "Рычание льва". Израильские силовые структуры заявили, что продолжат ликвидировать террористов, действующих по указанию Тегерана.