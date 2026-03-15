Суд распорядился освободить из-под стражи подозреваемых в нападении на жителей деревни Кусра

время публикации: 15 марта 2026 г., 16:11 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 16:11
Трое подозреваемых задержаны полицией округа Иудеи и Самарии по подозрению в причастности к нападению на жителей арабской деревни Кусра, в результате которого один человек был убит и еще несколько получили травмы.

Пресс-служба полиции отмечает, что инцидент произошел вечером в субботу, 14 марта.

Утром 15 марта трое подозреваемых, самому младшему из которых 17 лет, старшему – 21, были доставлены в суд, который принял решение об их освобождении с рядом ограничений. Следственный отдел полиции намерен обжаловать решение суда в отношении одного из подозреваемых.

