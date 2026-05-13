На 574-й трассе в ДТП тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 13 мая 2026 г., 21:02 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 21:02
На 574-й трассе, в районе поселка Земер, произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 50 лет) получил тяжелые травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 мая 2026