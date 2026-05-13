На 574-й трассе в ДТП тяжело травмирован мотоциклист

На 574-й трассе, в районе поселка Земер, произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 50 лет) получил тяжелые травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.