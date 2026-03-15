Два десятка нелегалов на эвакуаторе: опубликовано видео пограничной полиции МАГАВ

На КПП "Хизмэ" в ночь на воскресенье был задержан эвакуатор, перевозивший микроавтобус. В микроавтобусе были обнаружены более двух десятков палестинцев, не имевших разрешений на въезд и пребывание в Израиле.

Как сообщает пресс-служба полиции, во время проверки микроавтобуса выяснилось, что в нем прячется 21 нелегал: палестинцы пригнули головы ниже линии окон, чтобы скрыться от служб безопасности.

Все подозреваемые были задержаны, арестован также водитель эвакуатора – 32-летний израильтянин, житель Гева-Биньямин.