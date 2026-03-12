x
Израиль

Скрываясь от полиции, водитель нелегалов бросил в машине маленькую дочь

Иерусалим
Дети
Нелегалы
МАГАВ
время публикации: 12 марта 2026 г., 12:54 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 12:54
Скрываясь от полиции, водитель нелегалов бросил в машине маленькую дочь
Пресс-служба полиции Израиля

В среду вечером в ходе операции пограничной полиции МАГАВ в окрестностях Иерусалима к посту полиции подъехал подозрительный автомобиль, в котором находились водитель, маленькая девочка на переднем сиденье и двое палестинских нелегалов на заднем сиденье.

Бойцы МАГАВ дали сигнал остановиться, однако водитель прибавил скорость и попытался прорваться через КПП. Полицейские подняли дорожные блоки и остановили автомобиль, после чего водитель выбежал из машины и попытался скрыться пешком.

Полицейские начали процедуру задержания подозреваемого, был произведен предупредительный выстрел в воздух. После короткой погони подозреваемого удалось задержать.

При обыске автомобиля были обнаружены двое нелегально находившихся в Израиле, а также трехлетняя девочка – дочь водителя, которую он оставил в машине, пытаясь скрыться с места.

