Скрываясь от полиции, водитель нелегалов бросил в машине маленькую дочь

В среду вечером в ходе операции пограничной полиции МАГАВ в окрестностях Иерусалима к посту полиции подъехал подозрительный автомобиль, в котором находились водитель, маленькая девочка на переднем сиденье и двое палестинских нелегалов на заднем сиденье.

Бойцы МАГАВ дали сигнал остановиться, однако водитель прибавил скорость и попытался прорваться через КПП. Полицейские подняли дорожные блоки и остановили автомобиль, после чего водитель выбежал из машины и попытался скрыться пешком.

Полицейские начали процедуру задержания подозреваемого, был произведен предупредительный выстрел в воздух. После короткой погони подозреваемого удалось задержать.

При обыске автомобиля были обнаружены двое нелегально находившихся в Израиле, а также трехлетняя девочка – дочь водителя, которую он оставил в машине, пытаясь скрыться с места.