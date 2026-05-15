Израиль

Недалеко от развязки Нетания мотоциклист получил тяжелые травмы.

Мада
время публикации: 15 мая 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 16:22

На шоссе номер 2, недалеко от развязки Нетания, мотоциклист в возрасте около 20 лет получил тяжелые травмы.

Первоначально его состояние оценивалось как критическое, и прибывшая на место бригада парамедиков МАДА реанимировала его. Позже статус пострадавшего был изменен на «тяжелое».

Бригада парамедиков МАДА доставила пациента в городскую больницу "Ланиадо".

