Недалеко от развязки Нетания мотоциклист получил тяжелые травмы.
время публикации: 15 мая 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 16:22
На шоссе номер 2, недалеко от развязки Нетания, мотоциклист в возрасте около 20 лет получил тяжелые травмы.
Первоначально его состояние оценивалось как критическое, и прибывшая на место бригада парамедиков МАДА реанимировала его. Позже статус пострадавшего был изменен на «тяжелое».
Бригада парамедиков МАДА доставила пациента в городскую больницу "Ланиадо".