Трамп заявил, что согласен на приостановку иранской ядерной программы на 20 лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что он согласен на приостановку иранской ядерной программы на 20 лет.

На вопрос репортера на борту президентского самолета о том, будет ли достаточно 20-летней дисквалификации, Трамп ответил: "20 лет достаточно. Но уровень гарантий с их стороны… это должны быть действительно 20 лет".

В прошлом Трамп требовал от Ирана согласия навсегда прекратить обогащение урана, утверждая, что не хочет перекладывать эту проблему на будущего президента.