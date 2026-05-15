Трамп заявил, что согласен на приостановку иранской ядерной программы на 20 лет
время публикации: 15 мая 2026 г., 18:08 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 18:18
Президент США Дональд Трамп заявил, что он согласен на приостановку иранской ядерной программы на 20 лет.
На вопрос репортера на борту президентского самолета о том, будет ли достаточно 20-летней дисквалификации, Трамп ответил: "20 лет достаточно. Но уровень гарантий с их стороны… это должны быть действительно 20 лет".
В прошлом Трамп требовал от Ирана согласия навсегда прекратить обогащение урана, утверждая, что не хочет перекладывать эту проблему на будущего президента.
