x
15 мая 2026
|
последняя новость: 18:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 мая 2026
|
15 мая 2026
|
последняя новость: 18:08
15 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Трамп заявил, что согласен на приостановку иранской ядерной программы на 20 лет

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 15 мая 2026 г., 18:08 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 18:18
Трамп заявил, что он согласен на приостановку иранской ядерной программы на 20 лет
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил, что он согласен на приостановку иранской ядерной программы на 20 лет.

На вопрос репортера на борту президентского самолета о том, будет ли достаточно 20-летней дисквалификации, Трамп ответил: "20 лет достаточно. Но уровень гарантий с их стороны… это должны быть действительно 20 лет".

В прошлом Трамп требовал от Ирана согласия навсегда прекратить обогащение урана, утверждая, что не хочет перекладывать эту проблему на будущего президента.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 мая 2026

Тегеран отверг американскую инициативу и "чрезмерные требования" Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 мая 2026

Иранский источник: американское предложение содержит "неприемлемые пункты"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 мая 2026

"Аль-Джазира": Иран готов на 15 лет заморозить обогащение урана