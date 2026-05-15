Теннис. Элина Свитолина вышла в финал турнира в Риме

В финале теннисного турнира в Риме встретятся украинка Элина Свитолина и американка Коко Гофф.

Элина победила бывшую первую ракетку мира Игу Швентек 6:4, 2:6, 6:2.

Свитолина в третий раз сыграет в финале турнира в Риме. В 2017 и 2018 годах она становилась победительницей турнира.

Коко Гофф победила румынку Сорану Кырстю 6:4, 6:3.