последняя новость: 10:38
Теннис. Элина Свитолина вышла в финал турнира в Риме

Теннис
время публикации: 15 мая 2026 г., 10:16 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 10:23
Теннис. Элина Свитолина вышла в финал турнира в Риме
AP Photo/Andrew Medichini

В финале теннисного турнира в Риме встретятся украинка Элина Свитолина и американка Коко Гофф.

Элина победила бывшую первую ракетку мира Игу Швентек 6:4, 2:6, 6:2.

Свитолина в третий раз сыграет в финале турнира в Риме. В 2017 и 2018 годах она становилась победительницей турнира.

Коко Гофф победила румынку Сорану Кырстю 6:4, 6:3.

