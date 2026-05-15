Теннис. Элина Свитолина вышла в финал турнира в Риме
время публикации: 15 мая 2026 г., 10:16 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 10:23
В финале теннисного турнира в Риме встретятся украинка Элина Свитолина и американка Коко Гофф.
Элина победила бывшую первую ракетку мира Игу Швентек 6:4, 2:6, 6:2.
Свитолина в третий раз сыграет в финале турнира в Риме. В 2017 и 2018 годах она становилась победительницей турнира.
Коко Гофф победила румынку Сорану Кырстю 6:4, 6:3.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2026