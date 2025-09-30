Gaza Report: руководство ХАМАСа в Газе приняло предложение Трампа

Издание Gaza Report со ссылкой на свои источники пишет, что представители ХАМАСа в секторе Газы, включая Изза ад-Дина аль-Хаддада, приняли предложение о прекращении огня и передали политическому руководству организации "мандат" на достижение окончательного соглашения с посредниками.

Gaza Report пишет, что теперь мяч на стороне политического руководства группировки в Катаре.

Отметим, что эта информация пока не подтверждена другими источниками.

Изз ад-Дин аль-Хаддад, упоминаемый в этом сообщении, по данным израильских спецслужб, является командиром бригады города Газа. В середине июля арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал его фотографию, обнаруженную в туннеле под Европейской больницей в Хан-Юнисе. На фотографии видно, что боевик пытался изменить свою внешность. "Аль-Хаддад – один из последних руководителей ХАМАСа, оставшихся в живых. Того самого руководства, которое привело Газу к разрухе и которое способствовало краху всей иранской оси. Неужели стыд за разрушения, оставленные ХАМАСом, побудил его изменить внешность? Он пытается выглядеть "героем" в глазах палестинцев, но что скажут жители Газы из своих палаток и разрушенных домов, когда увидят, как он прячется в туннелях, охваченный паникой? Можно назвать героем того, кто разрушает сектор Газы, пытается избежать ответа и трусливо меняет внешность?" – говорилось в сообщении на арабском языке, напрямую обращенном к жителям Газы.