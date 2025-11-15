В Иерусалиме группа "харедим" напала на экс-министра от партии ШАС

Десятки молодых ультраортодоксов напали на депутата Кнессета, бывшего министра труда Йоава Бен-Цура (ШАС) в Иерусалиме, разбив стекла его автомобиля, сообщает Ynet.

В публикации сказано, что поводом для нападения послужило согласие партии ШАС продвигать "закон о призыве" (по сути речь идет о законе об освобождении от воинской повинности, но многие "харедим" считают иначе).

В окружении Бен-Цура назвали это нападение "попыткой линчевания".

О задержании подозреваемых в причастности к нападению пока не сообщалось.

Полиция, не называя имени политика, сообщает о "попытке нападения на должностное лицо в одном из районов центрального Иерусалима". Участники беспорядков повредили его автомобиль и забросали его мусорными мешками, говорится в сообщении полиции. В результате инцидента никто не пострадал, а автомобиль должностного лица получил незначительные повреждения, заявляют правоохранительные органы.