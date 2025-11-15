x
15 ноября 2025
|
последняя новость: 23:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2025
|
15 ноября 2025
|
последняя новость: 23:58
15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме группа "харедим" напала на экс-министра от партии ШАС

Иерусалим
Призыв ультраортодоксов
ШАС
время публикации: 15 ноября 2025 г., 22:59 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 23:24
В Иерусалиме группа "харедим" напала на экс-министра от партии ШАС
Yonatan Sindel/Flash90

Десятки молодых ультраортодоксов напали на депутата Кнессета, бывшего министра труда Йоава Бен-Цура (ШАС) в Иерусалиме, разбив стекла его автомобиля, сообщает Ynet.

В публикации сказано, что поводом для нападения послужило согласие партии ШАС продвигать "закон о призыве" (по сути речь идет о законе об освобождении от воинской повинности, но многие "харедим" считают иначе).

В окружении Бен-Цура назвали это нападение "попыткой линчевания".

О задержании подозреваемых в причастности к нападению пока не сообщалось.

Полиция, не называя имени политика, сообщает о "попытке нападения на должностное лицо в одном из районов центрального Иерусалима". Участники беспорядков повредили его автомобиль и забросали его мусорными мешками, говорится в сообщении полиции. В результате инцидента никто не пострадал, а автомобиль должностного лица получил незначительные повреждения, заявляют правоохранительные органы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook