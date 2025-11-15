Нетаниягу побеседовал с Путиным по телефону по инициативе президента РФ

Вечером 15 ноября премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону.

"Разговор, состоявшийся по инициативе президента Путина, стал продолжением серии предшествующих бесед, в ходе которых обсуждались региональные вопросы", – заявляет офис Нетаниягу.

Ранее о разговоре сообщил Кремль.

В заявлении Кремля сказано: "Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, положение дел вокруг иранской ядерной программы и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии".

Кем была инициирована беседа, Кремль не уточняет.