x
15 ноября 2025
|
последняя новость: 20:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2025
|
15 ноября 2025
|
последняя новость: 20:55
15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу побеседовал с Путиным по телефону по инициативе президента РФ

время публикации: 15 ноября 2025 г., 20:55 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 20:59
Нетаниягу побеседовал с Путиным по телефону по инициативе президента РФ
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Вечером 15 ноября премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону.

"Разговор, состоявшийся по инициативе президента Путина, стал продолжением серии предшествующих бесед, в ходе которых обсуждались региональные вопросы", – заявляет офис Нетаниягу.

Ранее о разговоре сообщил Кремль.

В заявлении Кремля сказано: "Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, положение дел вокруг иранской ядерной программы и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии".

Кем была инициирована беседа, Кремль не уточняет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 ноября 2025

Кремль сообщил о беседе Путина и Нетаниягу