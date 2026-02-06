Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Иран

Госдепартамент США 5 февраля опубликовал новое предупреждение для американских граждан в Иране, рекомендовав им немедленно покинуть страну, если это можно сделать безопасно.

В уведомлении говорится о рисках, связанных с обстановкой в стране, включая ограничения передвижения, перебои связи и возможность арестов. Американские власти подчеркивают, что консульские возможности США в Иране крайне ограничены.

Гражданам США рекомендовано рассматривать выезд по суше, в том числе через Турцию или Армению, при условии, что маршрут безопасен. Аналогичная формулировка о выезде через эти наземные направления также распространялась в официальных сообщениях travel.gov.

В Госдепе отдельно предупреждают, что американцы, включая лиц с иранским происхождением, могут быть задержаны, в том числе из-за наличия американского паспорта. Вашингтон заявляет, что не может гарантировать безопасность тем, кто решит остаться в Иране.

Ранее США уже выпускали аналогичные предупреждения по Ирану.