В Беэр-Тувии парамедик спас мужчину, сделав ему 11 попыток дефибрилляции
время публикации: 15 ноября 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 17:19
В региональном совете Беэр-Тувия мужчина в возрасте около 54 лет потерял сознание во время попыток расчистить дренажную канаву.
Дежурный парамедик МАДА, находившийся в ближайшем населенном пункте, прибыл на место в течение четырех минут и обнаружил мужчинулежащим на земле, без сознания, под сильным дождем.
После продолжительной реанимации, в ходе которой было сделано 11 попыток дефибрилляции, сердце мужчины снова забилось. Он был доставлен в стабильном состоянии в больницу "Каплан" в Реховоте и полностью пришел в сознание.