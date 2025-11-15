В Беэр-Тувии парамедик спас мужчину, сделав ему 11 попыток дефибрилляции

В региональном совете Беэр-Тувия мужчина в возрасте около 54 лет потерял сознание во время попыток расчистить дренажную канаву.

Дежурный парамедик МАДА, находившийся в ближайшем населенном пункте, прибыл на место в течение четырех минут и обнаружил мужчинулежащим на земле, без сознания, под сильным дождем.

После продолжительной реанимации, в ходе которой было сделано 11 попыток дефибрилляции, сердце мужчины снова забилось. Он был доставлен в стабильном состоянии в больницу "Каплан" в Реховоте и полностью пришел в сознание.