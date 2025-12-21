x
время публикации: 21 декабря 2025 г., 19:36
Минздрав сообщает: случаи бешенства животных в Галилее и Самарии
AP Photo/Dado Galdieri

Министерство здравоохранения сообщает о бродячей собаке небольшого размера, коричнево-белого окраса, похожей на джек-рассел терьера, зараженной бешенством. Собаку обнаружили в поселке Ифтах в Верхней Галилее. Семь человек, контактировавших с больным животным, направлены на получение профилактического лечения от бешенства.

В минздраве также сообщают о трупе коричневой собаки, зараженной бешенством, который обнаружили в поселке Тапуах в Самарии, а также о коричневом кобеле, напавшим на собак в Гиват-Арноне в Самарии – он также оказался зараженным бешенством.

Сообщение о зараженных животных поступило в воскресенье, 21 декабря 2025 года.

Минздрав просит всех, кто сам или чьи домашние животные могли контактировать в районе указанных инцидентов с больным или бродячим животным в период с 20 ноября по 4 декабря включительно, срочно обратиться в ближайшее бюро здравоохранения ("лишкат бриют") для рассмотрения вопроса о профилактическом лечении.

В случае контакта с собакой, зараженной бешенством, в поселке Ифтах в период с 03.12.25 по 17.12.25 включительно, необходимо обратиться в бюро здравоохранения в Цфате по телефонам 04-6994257 и 04-6994200.

В случае контакта с больным или бродячим животным в Самарии в период с 05.12.2025 по 20.12.2025 включительно, необходимо обратиться в окружное бюро здравоохранения Петах-Тиквы по телефону 03-9051818.

После окончания рабочего дня и в выходные необходимо обращаться в приемное отделение больницы.

Минздрав обращается к родителям с просьбой выяснить у детей, не трогали ли они подозрительных животных, а владельцам домашних питомцев настоятельно рекомендуется связаться с муниципальным ветеринаром и проверить актуальность прививок.

Ведомство напоминает: при укусе или царапине, полученным при контакте с животным, необходимо как можно скорее промыть рану водой с мылом, обработать дезинфицирующим раствором и обратиться в управление здравоохранения для решения вопроса о профилактике бешенства.

