Полиция сообщила о задержании подростка, плевавшего в прохожих возле торгового центра в Кирьят-Оно

Полиция сообщила о задержании одного из подростков, плевавших в прохожих возле торгового центра в Кирьят-Оно.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что жалоба на подростков была подана через онлайн форму 5 декабря, к ней было приложено видео инцидента.

Подросток, которому 15 лет, был доставлен в отделение полиции и допрошен по подозрению в нападении. После беседы со следователями он был освобожден с рядом ограничений.

Пресс-служба полиции подчеркивает, что правоохранительные органы намерены решительно пресекать проявления насилия и добиваться привлечения виновных к ответственности.