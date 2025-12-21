Полиция сообщила о задержании подростка, плевавшего в прохожих возле торгового центра в Кирьят-Оно
время публикации: 21 декабря 2025 г., 19:11 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 19:11
Полиция сообщила о задержании одного из подростков, плевавших в прохожих возле торгового центра в Кирьят-Оно.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что жалоба на подростков была подана через онлайн форму 5 декабря, к ней было приложено видео инцидента.
Подросток, которому 15 лет, был доставлен в отделение полиции и допрошен по подозрению в нападении. После беседы со следователями он был освобожден с рядом ограничений.
Пресс-служба полиции подчеркивает, что правоохранительные органы намерены решительно пресекать проявления насилия и добиваться привлечения виновных к ответственности.
