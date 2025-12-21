ДТП возле Нир-Ам и в Нацерете, один пешеход погиб, другой получил тяжелые травмы

Две серьезные дорожные аварии произошли в округе Лахиш и Нацерете, в результате которых пострадали пешеходы.

В округе Лахиш, недалеко от кибуца Нир-Ам, автомобиль сбил мужчину (примерно 50 лет). Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший скончался от полученных травм до приезда "скорой".

В Нацерете машиной сбит мужчина (примерно 20 лет). Он получил множественные травмы и был доставлен в больницу "А-Эмек" в тяжелом состоянии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварий.