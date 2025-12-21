x
WSJ: взрыв ракеты SpaceX поставил под угрозу три пассажирских самолета с 450 пассажирами

время публикации: 21 декабря 2025 г., 18:51
WSJ: взрыв ракеты SpaceX поставил под угрозу три пассажирских самолета с 450 пассажирами
AP Photo/Dr. Scott Lieberman

Взрыв ракеты SpaceX при испытательном полете, произошедший вскоре после взлета, подверг опасности несколько заполненных пассажирами авиалайнеров над Карибским морем. Речь идет о седьмом испытательном полете ракеты Starship Илона Маска, который завершился неудачей в январе текущего года.

Документы Федерального управления гражданской авиации США, которые получила редакция The Wall Street Journal, указывают, что очередная попытка компании SpaceX приблизить реализацию идеи колонизации Марса могла привести к авиакатастрофе: в зоне падения обломков оказались три пассажирских самолета с 450 пассажирами и членами экипажей на борту.

В числе этих самолетов – лайнер авиакомпании JetBlue, следовавший в Сан-Хуан. Его экипажу пришлось принимать мгновенное решение на свой страх и риск – лететь через падающие обломки ракеты или рисковать остаться без топлива над океаном. Помимо самолета JetBlue, в опасной зоне оказались частный самолет и пассажирский самолет Iberia Airlines.

Авиадиспетчеры в эти томительные минуты лихорадочно пытались увести самолеты в безопасное место, объявив чрезвычайную ситуацию. Все три самолета смогли безопасно приземлиться, однако потребовалось вмешательство диспетчера, поскольку два самолета после взрыва ракеты пролетели слишком быстро друг к другу.

При этом в отчете FAA указано, что компания SpaceX не позвонила немедленно на специальную "горячую линию" для сообщений об экстренных ситуациях авиадиспетчерам, когда ракета взорвалась. Диспетчеры в Майями узнали о падающих рядом с самолетами обломках только тогда, когда пилотам пришлось прокладывать путь мимо них.

Согласно документам, падение обломков после взрыва ракеты над Карибским бассейном продолжалось около 50 минут. Илон Маск прокомментировал эту ситуацию так: "Успех не гарантирован, но зрелище гарантировано".

