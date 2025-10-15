Стрельба на 443-й трассе: двое убитых, двое тяжелораненых

Днем 15 октября на 443-й трассе недалеко от перекрестка Мево Модиим было совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате которого были тяжело ранены четверо мужчин.

Позже служба "Маген Давид Адом" уточнила: убиты двое мужчин около 40 лет. Еще двое получили тяжелые ранения, они направлены в больницы "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове и "Шиба" в Тель а-Шомере.

Полиция заявляет, что стрелял мотоциклист, который скрылся с места преступления. При этом подчеркивается: "Предыстория преступления – криминальная" (то есть речь не идет о теракте).

Вскоре полиция сообщила о задержании мотоциклиста, подозреваемого в двойном убийстве на 443-й трассе.