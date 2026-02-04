Убийца бывшего премьер-министра Японии обжаловал приговор

45-летний Тэцуя Ямагами, который 21 января был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, подал в окружной суд Нары апелляцию против вынесенного ему приговора.

В ходе суда защита Ямагами просила принять во внимание тяжелое детство убийцы и воздержаться от столь сурового наказания. "После обсуждения с подзащитным мы подали заявление с просьбой пересмотреть решение суда низшей инстанции", – сообщил адвокат Масааки Курикава.

Убийство было совершено 8 июля 2022 года. Нападавший зашел со спины, когда Абэ выступал перед людьми на открытом пространстве, и открыл огонь с близкого расстояния. 67-летний политик получил пулевые ранения в шею и грудь. В бессознательном состоянии он был доставлен на вертолете в больницу Медицинского университета Нары. Там ему пытались делать переливание крови. Но в итоге медицинский консилиум констатировал смерть Абэ.

Позже убийца заявлял, что хотел застрелить главу некой секты, в которую была втянута его мать. "Моя мать, будучи втянутой в эту секту, сделала значительное пожертвование, в результате чего наша жизнь была разрушена", – говорил он.

Ямагами служил в морских силах самообороны Японии в течение трех лет в середине 2000-х годов. В экс-премьера он стрелял из самодельной винтовки.