15 октября 2025
время публикации: 15 октября 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 11:14
На 40-й трассе автомобиль сбил мужчину, который ехал на электросамокате
Пресс-служба МАДА

Утром 15 октября на 40-й трассе, недалеко от перекрестка Билу, автомобиль сбил молодого мужчину, примерно 20 лет, который ехал на электросамокате.

Пострадавший в тяжелом состоянии направлен в больницу "Каплан" в Реховоте, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Также пострадали два человека в автомобиле, они получили легкие травмы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

