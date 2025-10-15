На 40-й трассе автомобиль сбил мужчину, который ехал на электросамокате
время публикации: 15 октября 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 11:14
Утром 15 октября на 40-й трассе, недалеко от перекрестка Билу, автомобиль сбил молодого мужчину, примерно 20 лет, который ехал на электросамокате.
Пострадавший в тяжелом состоянии направлен в больницу "Каплан" в Реховоте, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Также пострадали два человека в автомобиле, они получили легкие травмы.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
