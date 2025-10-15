Левин объявил о поддержке законопроекта, замораживающего суд над Нетаниягу

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что намерен продвигать законопроект, позволяющий министру обороны отменять судебные заседания или ограничивать их число.

Этот законопроект был представлен на рассмотрение Кнессета депутатом Ариэлем Кальнером ("Ликуд"). Согласно законодательной инициативе, в случае войны или чрезвычайного положения министр обороны получает полномочия ограничивать число судебных заседаний или отменять их. Решение должно быть принято совместно с министром юстиции.

В случае утверждения этого законопроекта у министров будет реальная возможность практически остановить, хоть и не отменить полностью, суд над Биньямином Нетаниягу.

"Судебный процесс над премьер-министром никогда не должен был начинаться, а его продолжение прямо противоречит принципу справедливости и благу государства. Я поддерживаю законопроект Кальнера, который должен предоставить премьер-министру возможность уделять максимум времени управлению делами государства в такой непростой период", – сказал Левин.

Глава минюста добавил, что намерен в кратчайшие сроки вынести этот законопроект на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству.