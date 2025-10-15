ЦАХАЛ: четвертое тело, переданное из Газы, по анализу ДНК не имеет отношения к заложникам

После завершения исследований в Национальном центре судебной медицины, ЦАХАЛ опубликовал официальное заявление: четвертое тело, переданное ХАМАСом Израилю, не соответствует ни одному из похищенных.

"ХАМАС обязан приложить все необходимые усилия для возвращения тел погибших", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Ранее сообщалось, что институт судебной медицины "Абу Кабир" завершил опознание тел, возвращенных ХАМАСом в ночь на среду, 15 октября.

19-летний Тамир Нимроди из поселка Нирит, был похищен с КПП "Эрез". Его судьба до последнего момента не была известна. ЦАХАЛ уточняет, что он служил в подразделении по координации деятельности правительства на территориях, в отделе образования. Посмертно присвоено звание старшего сержанта.

35-летний Уриэль Барух из Гивона, был похищен с фестиваля "Нова". ЦАХАЛ сумел установить факт его гибели в марте 2024 года.

53-летний Эйтан Леви из Бат-Яма, был убит в Беэри. Его тело похитили в Газу.

13 октября Израилю из сектора Газы были возвращены тела Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца.