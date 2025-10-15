Опубликованы имена трех заложников, тела которых были переданы ХАМАСом Израилю

Институт судебной медицины "Абу Кабир" завершил опознание тел, возвращенных ХАМАСом в ночь на среду, 15 октября.

19-летний Тамир Нимроди из поселка Нирит, был похищен с КПП "Эрез". Его судьба до последнего момента не была известна.

35-летний Уриэль Барух из Гивона, был похищен с фестиваля "Нова". ЦАХАЛ сумел установить факт его гибели в марте 2024 года.

53-летний Эйтан Леви из Бат-Яма, был убит в Беэри. Его тело похитили в Газу.

Четвертое тело, переданное ночью ХАМАСом, – не тело заложника, пишет Итамар Айхнер на сайте Ynet.

13 октября Израилю из сектора Газы были возвращены тела Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца.

После освобождения 20 выживших заложников 13 октября в обмен на примерно 2000 заключенных израильских тюрем, среди которых были сотни террористов-убийц, ХАМАС начал постепенно передавать Израилю тела погибших или убитых в плену заложников.

По данным властей Израиля, в Газе остаются тела еще 20 погибших или убитых заложников. Речь идет о людях, которые на основании косвенных данных были признаны погибшими – их имена внесены в списки погибших. ХАМАС заявлял, что на поиски всех тел могут уйти несколько недель.

14 октября "Красный Крест" назвал этап возвращения тел погибших или убитых заложников "огромной проблемой". Представитель этой организации заявил, что данный процесс сложнее, чем освобождение живых заложников. По оценке "Красного Креста", поиск тел может занять "дни или недели".

Катарский телеканал "Аль-Араби" сообщил, что египетские команды действуют внутри сектора Газы, помогая искать тела погибших или убитых заложников и организовывать их передачу Израилю. В той же публикации отмечается, что израильтяне консультируются с высокопоставленными египетскими чиновниками, чтобы урегулировать вопросы, связанные с возвращением останков. Ранее "Аль-Араби" передавал слова представителя ХАМАСа Хазэма Касэма о том, что эта террористическая организация сотрудничает с посредниками, чтобы определить местонахождение тел заложников в секторе Газы.

Израиль решил ввести санкции в отношении ХАМАСА за невыполнение им условий соглашения, по которым он должен был вернуть тела всех похищенных израильтян. Правительство Израиля решило, что 15 октября, КПП "Рафах" не будет открыт для пересечения границы жителями Газы, а также будет сокращен объем поступающей в сектор помощи.

ХАМАС заявил, что эти меры полностью противоречат соглашению.