Израиль

Гражданин Израиля обвинен в финансировании ХАМАСа

ХАМАС
Террористы
Прокуратура
время публикации: 15 октября 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 13:36
Гражданин Израиля обвинен в финансировании ХАМАСа
Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против Махмуда Джабарина (30 лет), жителя деревни Бартаа. Он обвиняется в связях с террористами.

Следствием было установлено, что в 2023 году через Facebook с обвиняемым связался некий Сулейман ан-Наджар, житель сектора Газы и активист ХАМАСа. Они вели переписку по поводу сбора средств для ХАМАСа, поддерживая связь через WhatsApp. По согласованию через посредников в Иордании и Палестинской автономии были переведены 12000 шекелей.

В обвинительном заключении также указывается, что Махмуд Джабарин вел аккаунт в соцсети X, где публиковал публичные комментарии, выражая свою приверженность и поддержку террористической организации ХАМАС.

Израиль
