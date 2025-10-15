Гражданин Израиля обвинен в финансировании ХАМАСа

Государственная прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против Махмуда Джабарина (30 лет), жителя деревни Бартаа. Он обвиняется в связях с террористами.

Следствием было установлено, что в 2023 году через Facebook с обвиняемым связался некий Сулейман ан-Наджар, житель сектора Газы и активист ХАМАСа. Они вели переписку по поводу сбора средств для ХАМАСа, поддерживая связь через WhatsApp. По согласованию через посредников в Иордании и Палестинской автономии были переведены 12000 шекелей.

В обвинительном заключении также указывается, что Махмуд Джабарин вел аккаунт в соцсети X, где публиковал публичные комментарии, выражая свою приверженность и поддержку террористической организации ХАМАС.