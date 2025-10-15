x
Полиция обратилась к участникам молитвы на дороге: "Это опасное поведение"

время публикации: 15 октября 2025 г., 21:14 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 21:14
Полиция обратилась к участникам молитвы на дороге: "Это опасное поведение"
Полиция прокомментировала видео, снятое 15 октября на Первом шоссе и опубликованном в социальных сетях. На видео запечатлена группа из восьми мужчин, остановившихся на обочине для молитвы.

"В связи с распространением в интернете видеозаписи, на которой видно, как на 1-м шоссе состоялась молитва с участием нескольких человек, мы заявляем, что речь идет об опасном поведении. Это нарушение правил дорожного движения создает угрозу не только для стоящих на обочине оживленной междугородней трассы, но и для всех участников движения", - говорится в сообщении.

Полиция предупредила водителей, что будет принимать меры против нарушителей.

