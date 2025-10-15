Следствие по делу о сожжении женщины в Тель-Авиве: под подозрением педофил, отсидевший более 20 лет

Продолжается расследование убийства женщины в Тель-Авиве, обгоревшее тело которой поздно вечером 12 октября было найдено в сквере на углу улиц Ицхак Садэ и Игаль Алон.

По состоянию на вечер 15 октября, публикация имени убитой не разрешена (хотя оно публикуется многими в соцсетях). Известно, что убита мать троих детей, ей было немногим более 40 лет. По разным версиям, она была убита, а потом убийца поджег тело (первоначальная версия следствия), или же была заживо сожжена (версия, которая обсуждается в прессе).

Еще до предъявления обвинения СМИ опубликовали имя предполагаемого убийцы: арестован 47-летний Орен Данан, недавно вышедший на свободу после длительного тюремного заключения. Об этом, в частности, пишет издание "Исраэль а-Йом".

13 октября мировой суд в Тель-Авиве продлил срок ареста Данана на восемь суток. Во время заседания по этому делу представитель полиции обратил внимание суда на криминальное прошлое подозреваемого, отметив, что "это человек, который освободился всего несколько месяцев назад после отбытия длительного 23-летнего срока тюремного заключения".

О деле педофила Орена Данана много писали в 2002-2003 годах, когда он был приговорен к 20 годам тюрьмы и трем годам дополнительного срока (активация трех лет условно по предыдущему приговору) за похищение 10-летней девочки в южном Тель-Авиве и совершение развратных и жестоких насильственных действий. Причем это преступление было совершено Дананом всего через месяц после его освобождения из тюрьмы, где он отбывал двухлетний срок за развратные действия в отношении другой девочки.

Вечером 15 мая 2002 года девочка попрощалась с подругой, у каждой из них в руках было по щенку. Когда девочка шла домой, Данан догнал ее и уговорил зайти к нему в квартиру, сказав, что хочет показать щенка своим друзьям. Он запер девочку в квартире и совершил с ней развратные действия, когда девочка стала сопротивляться, Данан связал ее, заклеил ей рот клейкой лентой, избил и душил рубашкой, пока она не потеряла сознание и не перестала дышать. Решил, что жертва мертва, он закатал девочку в плед и выбросил из окна. Ребенка нашла сестра Данана, она доставила девочку в больницу "Ихилов". Пострадавшая выжила. Орен Данан был арестован 19 мая 2002 года. Первоначально Данана тогда обвиняли в покушении на убийство, но в итоге он был признан виновным в похищении девочки с целью совершения преступления сексуального характера, совершении развратных действий, нападении при отягчающих обстоятельствах и уничтожении улик. Прокурор тогда требовал приговорить Данана к 40 годам тюрьмы. Но судьи сочли достаточным приговорить его к 23 годам лишения свободы, приняв во внимание добровольное признание вины, заключение психиатра и тот факт, что сам Орен в детстве стал жертвой сексуального насилия.