В ночь на 16 октября будет перекрыто на два дня движение по бульвару Роках в Тель-Авиве

С 01:00 четверга, 16 октября, до 17:00 пятницы, 17 октября, в районе парка Ганей Йегошуа будут проводиться работы по подъему моста для "зеленой линии" легкорельсового транспорта.

В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по бульвару Роках на участке между улицей Шитрит Бехор и съездом на Аялон для едущих в северном направлении и улица Айзик Ремба от бульвара Роках до 1-го павильона Ганей Тааруха.

Временно будет отменено движение автобусов по Сдерот Роках.