Израиль

ЦАХАЛ осудил израильтян, забросавших камнями автобус с солдатами

Иерусалим
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 декабря 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 18:20
ЦАХАЛ осудил израильтян, забросавших камнями автобус с солдатами
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сообщение о том, что ранее в четверг израильские граждане забросали камнями автобус с военнослужащими учебных подразделений бригады "Кфир" и их командирами в ходе беспорядков в Иерусалиме.

Отметим, что в сообщении Армии обороны Израиля не упоминается на сам факт беспорядков, ни точное место нападения на автобус, ни принадлежность нападавших к ультраортодоксальному сектору.

Из-за скопления граждан вокруг автобуса он был вынужден остановиться. После этого командиры вышли из автобуса и обеспечивали его охрану до прибытия полиции. Полицейские разогнали собравшихся, после чего автобус смог продолжить движение.

Пострадавших нет.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что решительно осуждают любые проявления насилия в отношении военнослужащих.

