ЦАХАЛ осудил израильтян, забросавших камнями автобус с солдатами

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сообщение о том, что ранее в четверг израильские граждане забросали камнями автобус с военнослужащими учебных подразделений бригады "Кфир" и их командирами в ходе беспорядков в Иерусалиме.

Отметим, что в сообщении Армии обороны Израиля не упоминается на сам факт беспорядков, ни точное место нападения на автобус, ни принадлежность нападавших к ультраортодоксальному сектору.

Из-за скопления граждан вокруг автобуса он был вынужден остановиться. После этого командиры вышли из автобуса и обеспечивали его охрану до прибытия полиции. Полицейские разогнали собравшихся, после чего автобус смог продолжить движение.

Пострадавших нет.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что решительно осуждают любые проявления насилия в отношении военнослужащих.