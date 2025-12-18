"Мaарив": расследование против Ифат Томер-Йерушалми почти завершено

Расследование в отношении бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми близится к завершению, и на следующей неделе полиция должна передать его результаты в прокуратуру для принятия решения о предъявлении обвинительного заключения.

Как сообщает "Маарив", следственная группа, работавшая под контролем генерального инспектора полиции Даниэля Леви, расследовала утечку следственных видеоматериалов по делу резервистов на базе "Сде-Тейман" и ложное заключение, поданное Ифат Томер-Йерушалми в БАГАЦ.

Расследование затянулось из-за поведения самой Томер-Йерушалми: вначале она исчезла на несколько часов, оставив "прощальное письмо" довольно туманного содержания, и была обнаружена после масштабных поисков на пляже в Герцлии – при этом при ней не было ее мобильного телефона, который Томер-Йерушалми, по ее словам, "возможно, потеряла, возможно, в море".

Телефон был найден на глубине около двух метров примерно через неделю: к тому времени Томер-Йерушалми уже была в больнице после попытки суицида. В больнице она провела около месяца, и все это время полиция не могла провести даже первый ее допрос по делу.