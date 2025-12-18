"Подарок" к новому году: утверждено повышение цен на воду

Управление водных ресурсов утвердило корректировку тарифов на воду: с 1 января 2026 года стоимость воды вырастет на 2,35%.

Тарифы на льготную квоту воды составят 8,508 шекеля за кубометр (вместо нынешних 8,314 шекеля), сверх этого количества придется платить 15,623 шекеля за кубометр воды (вместо нынешней цены 15,260 шекеля за кубометр).

Примерное повышение счетов за воду для семьи из четырех человек составит примерно 3,5 шекеля в месяц, что приведет к среднему счету в 150,4 шекеля в месяц.