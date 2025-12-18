x
18 декабря 2025
|
последняя новость: 19:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2025
|
18 декабря 2025
|
последняя новость: 19:01
18 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Подарок" к новому году: утверждено повышение цен на воду

Тарифы
Цены
время публикации: 18 декабря 2025 г., 17:59 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 18:22
Подарок к новому году: утверждено повышение цен на воду
Chen Leopold/Flash90

Управление водных ресурсов утвердило корректировку тарифов на воду: с 1 января 2026 года стоимость воды вырастет на 2,35%.

Тарифы на льготную квоту воды составят 8,508 шекеля за кубометр (вместо нынешних 8,314 шекеля), сверх этого количества придется платить 15,623 шекеля за кубометр воды (вместо нынешней цены 15,260 шекеля за кубометр).

Примерное повышение счетов за воду для семьи из четырех человек составит примерно 3,5 шекеля в месяц, что приведет к среднему счету в 150,4 шекеля в месяц.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 декабря 2025

Ynet: с января израильтян ждет новая "волна подорожаний". Комментарий Newsru.co.il
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 ноября 2025

Объявлено о планируемом в начале следующего года повышении цен на воду
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 января 2025

"Эффект Трампа", цены и инфляция, возвращение авиакомпаний. Экономический обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 декабря 2024

1 января вода в Израиле подорожает на 2%