"Исламское государство" приветствовало теракт в Сиднее, но не стало брать за него ответственность

Террористическая группировка "Исламское государство" приветствовала теракт в Сиднее, жертвами которого стали 15 человек. 14 декабря двое террористов открыли огонь по участникам церемонии зажжения первой ханукальной свечи.

ИГ заявляет, что действия Саджида и Навида Акрамов являются "источником гордости", став настоящим успехом. В то же время группировка не берет на себя ответственность за нападение. ИГ также приветствует нападение на американцев в Пальмире, жертвами которого стали три человека.

Теракт совершили отец и сын – Саджид Акрам (50) и Навид Акрам (24). Саджид Акрам был застрелен полицейскими. Навид тяжело ранен и доставлен в больницу под охраной. Австралийские спецслужбы проверяют возможные связи террористов с международной джихадистской сетью.

Ранее сообщалось, что Навид Акрам был связан с проповедником, поддерживавшим "Исламское государство" и осужденным за вербовку молодежи. По данным СМИ, в автомобиле террористов, помимо прочего, были найдены два флага ИГ. Согласно материалам следствия, они готовились к теракту на Филиппинах.