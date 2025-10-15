В окружном суде Тель-Авива, после более чем месячного перерыва в связи с осенними праздниками, возобновился допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"За это время произошло немало событий. Мы все надеемся на получение добрых вестей, а пока продолжаем допрос с того места, где он был прерван месяц назад", – сказала, открывая заседание, судья Ривка Фридман-Фельдман.

"Честно говоря, я сильно простужен", – сказал Нетаниягу.

В зале суда присутствуют несколько депутатов и министров от "Ликуда". Помимо прочих там находятся спикер Кнессета Амир Охана, министр связи Шломо Караи, министр экономики Нир Баркат, министр культуры и спорта Мики Зоар и министр экологии Идит Сильман.

12 октября адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу обратились в окружной суд с просьбой изменить даты свидетельских показаний премьер-министра. Адвокаты попросили ограничить показания на следующей неделе двумя днями – понедельником и вторником. Адвокаты попросили также сократить допрос в понедельник, 20 октября, и завершить его не позднее 13:30 из-за открытия сессии Кнессета.