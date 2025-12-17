x
Экономика
Экономика

Биньямин Нетаниягу объявил о крупнейшей в истории Израиля газовой сделке

Нефть и газ
Египет
Израиль
время публикации: 17 декабря 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 21:08
Биньямин Нетаниягу объявил о крупнейшей в истории Израиля газовой сделке
Marc Israel Sellem/POOL

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением для СМИ, в котором объявил об утверждении газовой сделки с Египтом, которую он назвал крупнейшей в истории Израиля.

По словам главы правительства, общий объем сделки составляет 112 миллиардов шекелей, из которых 55 миллиардов должны поступить в государственную казну.

Нетаниягу также заявил, что компании-инвесторы вложатся в развитие инфраструктуры, включая расширение трубопровода, а бюджетные поступления, как ожидается, со временем могут вырасти до 6 миллиардов в год.

В сентябре израильские СМИ сообщили, что Нетаниягу велел министру энергетики Эли Коэну не продвигать без его разрешения утверждение нового соглашения о поставке газа Египту, подписанное консорциумом "Левиатан" за несколько недель до этого. СМИ сообщали, что Нетаниягу решил притормозить утверждение сделки, чтобы использовать ее в качестве инструмента давления и вынудить Египет устранить нарушения оборонного протокола к мирному договору от 1979 года.

Экономика
