17 декабря 2025
17 декабря 2025
17 декабря 2025
Израиль

Беннет сообщил, что хакерам удалось получить доступ к его аккаунту в Телеграм-мессенджере

Иран
Нафтали Беннет
Хакеры
время публикации: 17 декабря 2025 г., 23:04 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 23:04
Беннет сообщил, что хакерам удалось получить доступ к его аккаунту в Телеграм-мессенджере
Avshalom Sassoni/Flash90

Нафтали Беннет, сперва отрицавший, что его мобильный телефон был взломан, спустя несколько часов после того, как хакеры выложили в сеть его контакты и переписку, сообщил, что был взломан его аккаунт в мессенджере Телеграм.

Беннет утверждает, что хакеры вместе с реальными документами выложили в сеть поддельные фотографии и переписку.

Редакция газеты "Гаарец" подтвердила, что часть опубликованных номеров телефона принадлежат высокопоставленным лицам в Израиле и за рубежом, включая реальные номера членов правительства.

В израильской системе безопасности полагают, что хакерская группа "Хандала" связана с Корпусом стражей Исламской революции. Группа утверждает, что получила доступ к телефону экс-премьер-министра Израиля. Хакеры заявили: хотя Израиль гордится своим лидерством в области кибербезопасности, группе легко удалось взломать телефон Беннета. Они также опубликовали список имен и номеров телефонов, которые якобы были похищены.

Израиль
