17 декабря 2025
Сотни израильтян были вызваны на резервистские сборы из-за сбоя в системе ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 17 декабря 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 20:37
Сотни израильтян были вызваны на резервистские сборы из-за сбоя в системе ЦАХАЛа
Michael Giladi/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что из-за сбоя в системе автоматического обзвона резервистов многие получили звонок с требованием явиться в часть.

После ошибочного срабатывания системы резервистам были отправлены SMS-сообщения с разъяснением и указанием не являться в часть, если на сайте резервистской службы нет действующей повестки.

Специалисты проверяют причину сбоя.

