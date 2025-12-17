Сотни израильтян были вызваны на резервистские сборы из-за сбоя в системе ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что из-за сбоя в системе автоматического обзвона резервистов многие получили звонок с требованием явиться в часть.

После ошибочного срабатывания системы резервистам были отправлены SMS-сообщения с разъяснением и указанием не являться в часть, если на сайте резервистской службы нет действующей повестки.

Специалисты проверяют причину сбоя.