Берлинский суд оштрафовал участника пропалестинской демонстрации за лозунг "От реки до моря"

Земельный суд Берлина, рассматривая дело 25-летнего участника пропалестинской демонстрации, постановил, что лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" служит выражением солидарности с ХАМАСом. Об этом пишет издание Die Welt.

"Любой, кто использует этот лозунг, выражает поддержку террористической организации ХАМАС и солидарен с его главной целью – уничтожение Израиля", – говорится в решении судьи Сюзанн Веттли.

Кроме того, суд признал мужчину виновным в распространении пропагандистских материалов ХАМАСа в соцсети. Суд приговорил его штрафу в размере 2700 евро. Защита объявила о намерении обжаловать приговор.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в соцсети Х приветствовал решение суда Берлина. По его мнению, вердикт суда однозначен: любой, кто использует эту последовательность слов, поддерживает ХАМАС и его главную цель – уничтожение Израиля". Гидеон Саар призвал другие страны последовать примеру Германии.