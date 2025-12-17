x
17 декабря 2025
|
последняя новость: 23:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 декабря 2025
|
17 декабря 2025
|
последняя новость: 23:04
17 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Берлинский суд оштрафовал участника пропалестинской демонстрации за лозунг "От реки до моря"

Израиль
Германия
Судебные решения
Антисемитизм
Гидеон Саар
время публикации: 17 декабря 2025 г., 22:03 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 22:03
Берлинский суд оштрафовал участника пропалестинской демонстрации за лозунг "От реки до моря"
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Земельный суд Берлина, рассматривая дело 25-летнего участника пропалестинской демонстрации, постановил, что лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" служит выражением солидарности с ХАМАСом. Об этом пишет издание Die Welt.

"Любой, кто использует этот лозунг, выражает поддержку террористической организации ХАМАС и солидарен с его главной целью – уничтожение Израиля", – говорится в решении судьи Сюзанн Веттли.

Кроме того, суд признал мужчину виновным в распространении пропагандистских материалов ХАМАСа в соцсети. Суд приговорил его штрафу в размере 2700 евро. Защита объявила о намерении обжаловать приговор.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в соцсети Х приветствовал решение суда Берлина. По его мнению, вердикт суда однозначен: любой, кто использует эту последовательность слов, поддерживает ХАМАС и его главную цель – уничтожение Израиля". Гидеон Саар призвал другие страны последовать примеру Германии.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 11 февраля 2025

Берлинале разрешит носить знаки поддержки Палестины, но предостерегает от призывов "от реки до моря"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 ноября 2024

Саар: "Я приветствую решение суда Берлина объявить вне закона фразу "От реки до моря"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 сентября 2024

Суд Дюссельдорфа признал законность запрета на лозунг "От реки до моря"