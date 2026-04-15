Грузовик столкнулся с легковой машиной на 91-м шоссе, погибла женщина

В результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 91 неподалеку от Мишмар а-Ярден погибла женщина в возрасте примерно 60 лет.

По сообщению "Маген Давид Адом", грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Находившуюся за рулем легковой машины женщину заблокировало в кабине, для ее извлечения потребовалась помощь пожарных.

Медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины: ее травмы были смертельными. Водителю грузовика оказали медицинскую помощь на месте происшествия, ему не потребовалась эвакуация в больницу.

Дорожная полиция расследует обстоятельства происшествия.