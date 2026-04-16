Внимание, розыск: пропал 36-летний Рои Хасон из Сдерота

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 36-летний Рои Хасон из Сдерота. Связь с ним была прервана несколько дней назад, в четверг 16 апреля его видели в Эйлате.

Приметы пропавшего: рост 195 см, полноватого телосложения, короткие черные волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Сдерота по телефону 08-6620456.