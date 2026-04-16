Обнаружены останки продюсера "Коль Исраэль" Рут Абрамов, пропавшей в 2008 году

Разрешено к публикации: опознаны останки женщины, обнаруженные на прошлой неделе в помещении склада возле парка Ган Сакер в Иерусалиме. Это Рут Абрамов, в прошлом работавшая продюсером на радиостанции "Коль Исраэль", она считалась пропавшей без вести в течение последних 17 лет.

Причины смерти женщины неизвестны. На месте происшествия был задержан подозреваемый, мужчина в возрасте примерно 70 лет, однако вскоре его освободили из-под ареста из-за недостаточности улик. Как сообщает "Кипа", именно он обнаружил останки и вызвал полицию.

После восьми дней содержания под стражей он был освобожден в четверг утром после того, как результаты судебно-медицинской экспертизы ослабили подозрения в его адрес. Адвокат Габи Тронишвили, представляющий интересы обвиняемого от имени государственной защиты, заявил, что его подзащитный с самого начала придерживался одной и той же версии: именно он вызвал спасательные службы сразу после того, как нашел покойную, и что не причинил ей смерти.

"Мы приветствуем освобождение, но сожалеем, что следственному подразделению понадобилось восемь дней совершенно излишнего ареста, чтобы принять его слова и понять, что он к этому не причастен, – отметил адвокат. – Мы желаем ему оправиться от тяжелого испытания, через которое он прошел".

Рут Абрамов, родившаяся в 1952 году, проживала в Иерусалиме. Связь с ней была утеряна с декабря 2008 года. В 2022 году полиция опубликовала сообщение о ее розыске, подчеркнув, что розыски Рут ведутся много лет.

По словам знакомых, прежде Рут Абрамов любила прогуливаться по Старому городу Иерусалима, заходить в религиозные учреждения, в том числе в мечети и церкви.

Причины и время смерти Рут Абрамов не публикуются: израильские СМИ указывают, что ей 74 года – по всей видимости, исходя из даты ее рождения.